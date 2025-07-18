ЛНЗ продовжує посилювати склад і підписав нового голкіпера – Дмитра Ледвія, повідомляє прес-служба клубу.

ЛНЗ продовжує розривати трансферний ринок – Пономарьов націлився на захисника Чорноморця

21-річний вихованець львівського футболу раніше виступав за Рух, де провів 58 поєдинків, з яких 20 завершив без пропущених м’ячів. Також Ледвій має досвід виступів у юнацьких збірних України.

Нагадаємо, що Дмитро приєднався до команди, яку очолює Віталій Пономарьов – колишній головний тренер Руха.

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