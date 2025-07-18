Пономарьов офіційно переманив до ЛНЗ голкіпера збірної України
20:12 - Читати іншою мовою
Віталій Пономарьов продовжує забирати до ЛНЗ своїх колишніх підопічних.
ЛНЗ продовжує посилювати склад і підписав нового голкіпера – Дмитра Ледвія, повідомляє прес-служба клубу.
ЛНЗ продовжує розривати трансферний ринок – Пономарьов націлився на захисника Чорноморця
21-річний вихованець львівського футболу раніше виступав за Рух, де провів 58 поєдинків, з яких 20 завершив без пропущених м’ячів. Також Ледвій має досвід виступів у юнацьких збірних України.
Нагадаємо, що Дмитро приєднався до команди, яку очолює Віталій Пономарьов – колишній головний тренер Руха.
Полісся здолало кіпрський Аріс, Кривбас програв турецькому Гезтепе, Металіст 1925 згорів німцям: спаринги клубів УПЛ
Найкращі казино
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.
Бонус не є безоплатним та передбачає внесення ставки
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter