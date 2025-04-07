"Нібито то шукають, то не шукають. Будь-який тренер, який приїжджає на матчі – умовно, Володимир Єзерський зараз приїхав, одразу почалися чутки, що з ним проводяться перемовини. Команда в півфіналі Кубка, команда боротиметься за вихід в УПЛ, хоча хтось там говорив, що це план майбутнього сезону.

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З вільних агентів? Я думаю, що, можливо, вони з’являться після цього сезону в УПЛ. Я чув конкретно, що придивляються до Віталія Пономарьова, враховуючи, що цей сезон може бути у Пономарьова останнім в Руху.

До речі, були якісь чутки, що Пономарьов нібито зараз може піти у відставку. З того, що я знаю, у Григорія Козловського була зустріч з командою, де він підтримав команду. Пономарьовим цікавились також із Польщі. За моєю інформацією, клуб Заглембє розглядав його в своєму мідл-листі", – сказав Співаковський в ефірі програми ТаТоТаке.

Нагадаємо, Віталій Пономарьов тренує Рух з березня 2023 року. Наразі львівська команда посідає 9-те місце у турнірній таблиці УПЛ з 26-ма очками. Буковина, яка нещодавно вийшла до півфіналу Кубка України, перебуває на 7-ій позиції чемпіонської групи Першої ліги.

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