Попри те, що юнацька команда Динамо припинила свої виступи у Юнацькій лізі УЄФА ще у 1/16 фіналу, поступившись Аталанті (3:3, 6:7 в серії пенальті), форвард киян став найкращим бомбардиром турніру.

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19-річний нападник за 5 матчів забив 8 голів, з них 1 з пенальті. Перше місце у бомбардирському заліку динамівець розділив з форвардом ПСЖ Мамаду Сангаре та нападником Зальцбурга Філліпом Фергунігом.

Нагадаємо, Матвій Пономаренко двічі відзначився у воротах словенського Марібора, тричі забив косовському 2 Корріку у домашньому матчі та двічі у виїзному. Ще одного разу Пономаренко відзначився у воротах Аталанти.

До слова, цього сезону Пономаренко провів 5 матчів за першу команду Динамо та забив 1 гол. Контракт футболіста з киянами розрахований до 2026 року, портал Transfermarkt оцінює його вартість у 700 тисяч євро.

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