Понде емоційно попрощався з Карпатами

Португальський нападник Крістіан Понде, який вчора розірвав контракт з львівськими Карпатами, відверто висловився про свою колишню команду.

"Залишаю Карпати з відчуттям позитиву від роботи. Тут я мав можливість демонструвати футбол хорошого рівня. Коли я тільки-но приїхав до Львова – це був один з найскладніших моментів у моєму житті, оскільки я залишив рідну країну. Це зміна у футбольному плані, побуті та звичках. Тут я здобув досвід, став кращим у футбольному та життєвому аспектах.

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Про Карпати у мене залишаться чудові спогади, особливо про фанатів, які, як на мене, є одними з найкращих в Україні. Також я добре запам’ятав останні дві гри минулого сезону, коли нам протистояла Волинь. Це були поєдинки з великою кількістю емоцій і ми зобов’язані були перемагати, щоб залишитися у Прем’єр-лізі.

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Я дуже сумуватиму за своїми партнерами по команді. У Львові я провів прекрасний час, адже захищав честь історичного українського клубу. На прощання хочу побажати лише перемог та успіхів моїй команді. Сподіваюся, що Карпати знову зможуть досягати великих успіхів так, як вони це неодноразово робили у минулому", – сказав Понде у коментарі офіційному сайту клубу.

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Нагадаємо, вчора, 17 січня, сторони домовилися про припинення дії контракту за обопільною згодою. З вересня 2018 року Понде встиг зіграти за Карпати 38 матчів і забити 9 голів.

Відхід форварда з клубу пов’язаний з серйозною кризою, яку переживають Карпати: команда пішла на зимову перерву в УПЛ на останньому місці турнірної таблиці, а гравці вже кілька місяців не отримують заробітної плати, у зв’язку з чим оголосили бойкот керівництву – футболісти відмовляються тренуватись до погашення клубом заборгованості перед ними. Аби якось стабілізувати фінансову ситуацію, клуб вже попрощався з кількома гравцями і погодився віддавати документи футболістам, відпускаючи їх вільними агентами під гарантії виплати двох зарплат в майбутньому.

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