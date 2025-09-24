Уболівальники Роми потрапили в гучний скандал перед грою першого туру ЛЄ проти Ніцци.

"У центрі Ніцци було розгорнуто понад 200 військовослужбовців для запобігання будь-яким порушенням громадського порядку.

Було заарештовано 102 особи, ідентифіковані як ультрас Роми. Вони мали при собі зброю.

Цих осіб було взято під варту та передано до суду. Всю знайдену зброю було вилучено", – цитує Le Parisien заяву французької поліції.

В RMC Sport додали, що йдеться про кастети та залізні прути. Також фанати "вовків" кидали в поліцію скляні пляшки. У зв'язку з цією ситуацією на матчі Ніцца – Рома буде залучено близько 400 поліцейських.

Нагадаємо, що гра Роми Артема Довбика проти Ніцци у рамках першого туру Ліги Європи відбудеться сьогодні, 24 вересня, о 22:00 за київським часом.

