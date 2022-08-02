"У нас завжди задавали темп Шахтар і Динамо, від них все йшло. Вони ні з ким не рахувалися. Ніколи. Шахтар ніколи ні з ким не рахувався, ось так агресивно поводився.

Пам'ятаю, ми з Минаєм колись брали в оренду футболістів. Двох молодих, вже не пам’ятаю, кого саме. Вони нам такі контракти зробили, що видно, як не поважають інші команди. Написали там, що повинні грати не менше 50% матчів.

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Ну послухайте, хлопці, не хочеться навіть зв'язуватися з такими клубами, які тобі нав'язують. Вони будуть грати, якщо виграватимуть конкуренцію. Що це за політика, коли в контракті прописують? Понабирають 100 футболістів, а потім роблять з ними, що хочуть. Починають усім вказувати.

Зрозуміло, коли в тебе бюджет умовно 100 тисяч доларів, а у них 10 мільйонів – то вони керують парадом, всі на них рівняються. На жаль. Ну як з ними можна було грати, коли безлімітний ресурс в усьому? Без шансів, коли на тебе така машина працює. Все – медіа, судівські корпуси, вплив. Важко грати в футбол з такими клубами, ось і все", – розповів Кополовець FootballHub.

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