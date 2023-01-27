Челсі вже тривалий час намагається підписати 21-річного камерунця. Нещодавно команда Роберто Де Дзербі отримала пропозицію у розмірі 55 мільйонів фунтів, але відхилила її.

Легенда Арсенала: Мудрик у Челсі пішов за грошима, але я його не звинувачую

Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, у боротьбу за Кайседо увірвався Арсенал. "Каноніри" запропонували 60 мільйонів. Відповідь Брайтона поки невідома. Проте раніше клуб вимагав від Челсі 75 млн, щоб втримати гравця взимку.

Мойзес у поточному сезоні є одним із лідерів "чайок" – награв 21 поєдинок, у яких відзначився голом та результативною передачею.

Нагадаємо, нещодавно лідер АПЛ прагнув підписати Михайла Мудрика, але Челсі в останню мить виграв боротьбу, заплативши 70 мільйонів євро. Крім цієї суми, Шахтар ще може отримати 30 млн бонусів.