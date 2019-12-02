"Помри, Грізманне!" – вболівальники Атлетіко влаштували пекло своїй колишній зірці

Фанати Атлетіко влаштували "теплий" прийом своєму колишньому нападнику Антуану Грізманну, який вперше повернувся на Ванда Метрополітано після літнього трансферу до Барселони.

Тиск на француза не обмежився звичним свистом під час його оголошення прізвища перед стартовим свистком, інформує Marca.

Вболівальники мадридців сипали прокльонами на адресу колишньої зірки, наприклад, з трибун часто лунало "Помри, Грізманне!" Також фани Атлетіко підготували банер із написом "Ти хотів здобути славу, але забув, як бути людиною".

Нагадаємо, Грізманн виступав за Атлетіко з 2014 по 2019 роки і встиг разом з "матрацниками" виграти Лігу Європи, Суперкубок УЄФА та Суперкубок Іспанії.

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