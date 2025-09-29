"Довбик показав хорошу реакцію, видно його мотивацію. Йому потрібно бути в хорошій фізичній формі: йому ще є куди зростати, він забив гарний гол, і це додасть йому впевненості. Нам потрібно, щоб він додав: він сповнений ентузіазму, він може прогресувати.

Гол Довбика у відеоогляді матчу Рома – Верона – 2:0

Останні результати команди радують. Однак, як я вже говорив цього тижня, зараз нам потрібно оцінювати свою гру від матчу до матчу, адже чемпіонат дуже довгий. Нам потрібно зосередитися на зростанні, розвитку, вдосконаленні, залученні та відновленні нових гравців, як ми зробили з Пеллегріні, Артемом Довбиком та Ермосо, і ми зробимо те саме з іншими. Ми також чекаємо на відновлення деяких травмованих гравців.

Проти Верони ми вперше зіграли втретє за тиждень, і у нас були проблеми. Сподіваюся, ми покращимося в цьому плані. Ми часто програвали дуелі і у нас були проблеми в обороні. У нас були труднощі, над якими мені доведеться поламати голову. У мене ніколи не було проблем з такою кількістю ігор, але команді потрібно звикнути.

Чи відчуваємо ми в собі сили бути лідерами турнірної таблиці? Не знаю, вам вирішувати. Я зосереджений на своїй команді, на тому, щоб вони грали якнайкраще. Мені подобається прогрес Пеллегріні і Довбика, а також дебют Зьолковскі. Все чудово", – цитує Гасперіні Voce Giallorossa.

Довбик голом приніс Ромі перемогу у дебютному матчі в основі при Гасперіні – фатальне невезіння суперника