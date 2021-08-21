"У нього є всі дані. Він – грамотний хлопець, фізично дуже сильний. Тести, які ми бігаємо на функціональний стан, він одним з найкращих пробігає. Хороші техніка, рух, удар – у нього все є, але завжди кажу йому: "Жора, прибери трохи метушню". Іноді він багато хоче зробити, але ця метушня не допомагає.

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Навіть коли ми грали з Металістом 1925 – він робить великий обсяг, але дуже часто займає неправильну позицію – іноді важливіше зробити це, ніж пробігти більше. Повинен працювати. Де Дзербі каже: "Жора, я тобі довіряю. Помиляйся чи ні, добре зіграв чи ні – я тобі буду довіряти. Але ти повинен схопитися за цю ниточку і її вже не відпускати, щоб прогресувати і показувати, що ти гідний бути в цій команді".

Я вже стільки років у команді, що приходять молоді і дуже талановиті хлопці, – в певний момент вони не можуть зачепитися і дуже часто кудись пропадають. Їм дають великі аванси, що вони багато чого доб'ються, але в результаті нічого не виходить. Поки дають шанс – ним потрібно користуватися", – поділився Степаненко на YouTube-каналі Трендець.

Нагадаємо, Судаков вирушав на Євро-2020 у складі збірної України, проте не зіграв жодної хвилини на турнірі. У поточному сезоні Георгій зіграв у 4 матчах за Шахтар, не відзначившись результативними діями.

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