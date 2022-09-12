"Шановні колеги! Друзі! Матч між збірною України та збірною Боснії і Герцеговини, який 16 листопада 2021 року відбувся у вашій країні, є для нас спогадом із мирного життя. Адже саме цей поєдинок став для нашої команди останнім перед початком повномасштабного вторгнення росії на територію нашої держави, яке розпочалося 24 лютого 2022 року.

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Уже понад пів року українські команди, у тому числі й головна збірна України, не мають можливості зіграти у своїй країні жодної міжнародної гри. І все це – через агресію Росії. Також Україну змушені були покинути мільйони наших громадян. Переважно – жінки та діти. Ми вдячні Боснії і Герцеговині, що вона стала привітною домівкою для частини з них!

Десятки тисяч серед тих, хто залишився чи не встиг виїхати, було вбито й поранено. Тисячі людей на окупованій Росією території України було закатовано. Зараз житлові квартали наших міст перебувають під постійним бомбардуванням російської армії. Уся територія нашої країни – під постійними ракетними обстрілами росіян, щодня гинуть мирні жителі, діти, а на фронті ведуться запеклі бої...

Ми змагаємося з величезною військовою армадою, яка хоче банально знищити нашу країну. І, що важливо, ми змагаємося не лише за Україну. Ми змагаємося за майбутнє всього демократичного, цивілізованого світу, до якого належить Боснія і Герцеговина. Тому ми були неприємно здивовані й дуже засмучені звісткою про те, що після таких трагічних подій, що вже сталися й продовжуються в Україні, ваша команда погодилася 19 листопада зіграти зі збірною Росії – збірною країни-агресора – товариський матч.

Вважаємо, що рішення збірної Боснії і Герцеговини провести матч із командою країни-агресора є прикрою помилкою. Помилкою, яку ще можна виправити! Тому закликаємо вас відмовитися від участі у футбольному матчі зі збірною росії! Відмовитися заради зупинення військової агресії проти України й заради майбутнього демократичної Європи!" – йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті УАФ.

Нагадаємо, після рішення Боснійської футбольної асоціації провести 19 листопада товариський матч з росіянами, європейська та боснійська футбольні спільноти розкритикували задум чиновників, які планували заробити за спаринг 200 тисяч євро.

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