Бетіс і Ноттінгем Форест розписали бойову нічию в 1-му турі основного етапу Ліги Європи (2:2). Відео голів та огляд матчу – на "Футбол 24".

Початок виїзного поєдинку проти Бетіса склався невдало для Ноттінгема. Уже на 15-й хвилині команда опинилася в ролі наздоганяючої, і безпосередньо в епізоді був винен Зінченко – українця легко обіграв Бакамбу, замкнувши простріл з його флангу.

Втім, Форест швидко оговтався й за вісім хвилин не лише зрівняв рахунок, а й вийшов уперед. Героями стали Ігор Жезус, який оформив дубль, та його партнери Гіббс-Вайт і Дуглас Луїс, які віддали результативні передачі.

Та утримати перевагу гостям не вдалося. На 85-й хвилині Зінченко знову припустився помилки – не перекрив простріл, дозволивши Антоні вискочити з-за спини й встановити остаточні 2:2. Таким чином Форест втратив перемогу, а для українця цей матч вийшов далеко не найкращим.

