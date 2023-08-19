Ліверпуль здобув першу перемогу в АПЛ 2023/24, обігравши на Енфілді Борнмут. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Ілля Забарний вийшов у старті Борнмута, а його команда за перші три хвилини гри забила два голи. Зарахували лише другий – "вишні" швидко повели в рахунку. Ліверпуль відігрався в середині тайму завдяки класному удару Луїса Діаса, який у падінні відновив рівновагу.

Ліверпуль у меншості переміг Борнмут – Забарний знову провів хороший матч, але припустився гольової помилки

Ще до перерви Салах не забив пенальті, але був першим на добиванні. У другому таймі пряма червона картка Алексісу Мак Аллістеру дала гостям надію, але тут же Жота забив третій гол за команду Клоппа. Португалець випередив Іллю Забарного і встановив остаточний підсумок гри.

3:1 – Ліверпуль здобув першу перемогу в АПЛ, набравши 4 очки. У Борнмута 1 бал.