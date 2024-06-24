Барселона Б зійшлася з Кордобою у фіналі плей-офф за вихід в другий дивізіон. Перший матч на полі каталонців завершився нічиєю 1:1, такий самий рахунок виник і в другій зустрічі.

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Вирішальний момент трапився на 55-й хвилині. Барселона у стилі Матвієнка-Луніна вирішила ризиковано розіграти від своїх воріт, обрізалася і подарувала Кордобі гол, який виявився переможним. "Кулес" залишаються у третьому напіваматорському дивізіоні. Втім, головний тренер Рафа Маркес вперто стоїть на своєму.

"У нас є філософія та ідея, що зрештою ти маєш померти з цією ідеєю гри. Ти повинен піти на певний ризик, і саме це спричинило другий гол. Іноді це трапляється, іноді ні. Це частина ризику, пов’язаного з грою. Грати по-іншому – це не стиль Барси. Це один з пріоритетів клубу, і вони найняли мене не просто так, а щоб спробувати прищепити цю філософію", – цитує Маркеса Marca.

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