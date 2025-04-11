Ліон відігрався у матчі з Манчестер Юнайтед у першому чвертьфіналі Ліги Європи (2:2). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед не зумів перемогти в третьому матчі поспіль. Команда Рубена Аморіма була близька до того, щоб обіграти Ліон, але пропустила гол від Раяна Шеркі на 90+5-й хвилині (94:30).

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Так Ліон трохи не дотягнув власного рекорду за найбільш пізнім голом у Лізі Європи. Він належить Жордану Феррі, який забив у ворота АЗ у лютому 2017-го року на 94:35.

Також у цій зустрічі за "ткачів" відзначився кат збірної України на Олімпіаді Тьяго Альмада (він забив після помилки воротаря Андре Онана). У складі "червоних дияволів" голи забивали Йоро та Зіркзеє.