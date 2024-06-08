Німеччина переграла Грецію (2:1) у товариському матчі. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Греція у першому таймі заслуговувала на те, щоб забити гол, оскільки доволі непогано атакувала. На 33 хвилині м'яч таки потрапив у ворота збірної Німеччини після помилки Нойєра. Мануель відбив удар суперника прямо перед собою, а Масурас вдало зіграв на добиванні.

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Прокинулись німці у другому таймі і перевернули гру. Хавертц і Гросс забили по м'ячу і здобули для команди перемогу.