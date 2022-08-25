ПСВ вдома поступився Рейнджерс (0:1) та вилетів з Ліги чемпіонів. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Перший матч завершився нічиєю, тому другий команди розпочали дуже сконцентровано. Виникали напівмоменти біля обох воріт, але реальних шансів забити було мало. Хорошу нагоду змарнував Люк де Йонг, а Лоуренс відповів ударом у поперечину.

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Все вирішив епізод на 60 хвилині, коли Рейнджерс запресингували ПСВ у штрафному майданчику. Рамальйо помилився, чим миттєво скористалися Тільман і Чолак – американець віддав на порожні ворота, хорват забив. Подальші спроби ПСВ відігратися були марними.

Фейл Рамальйо коштував віцечемпіонам Нідерландів десятки мільйонів євро. Рейнджерс вийшли в групу Ліги чемпіонів, де зароблять понад 30 млн, а ПСВ гратиме в Лізі Європи, де навіть 15 млн важко буде вибити.