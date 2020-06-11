"Помилка може призвести до чогось фатального": голкіпер Зорі оцінив готовність своєї команди до матчу з Динамо

Воротар луганського клубу поділився очікуваннями від матчу 26-го туру чемпіонату України проти "біло-синіх".

"У нас хороший настрій, як, в принципі, і перед усіма поєдинками. У минулій грі вдалося здобути три очки. У хлопців позитивні емоції, вони готуються до матчу з великим натхненням.

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Кожна наша зустріч – лобова, тому що помилка у кожному матчі може призвести до чогось фатального", – сказав Шевченко у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, після 25-ти турів Зоря і Динамо мають в активі по 49 балів і ділять друге-третє місця у турнірній таблиці чемпіонату України. Їхня зустріч відбудеться вже 13 червня о 17:00.

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