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Помилка голкіпера та шикарний гол в дев'ятку у відеоогляді матчу Мілан – Болонья – 5:1

09:39 - Читать на русском
Помилка голкіпера та шикарний гол в дев'ятку у відеоогляді матчу Мілан – Болонья – 5:1
Мілан – Болонья – відео голів і огляд матчу 18 липня 2020 / ФК Мілан

Мілан на Сан-Сіро розтрощив Болонью в 34-му турі Серії А (5:1). Дивіться відео голів та огляд поєдинку Мілан – Болонья.

10’ Алексіс Салемакерс
24’ Хакан Чалханоглу
49’ Ісмаель Беннасер
57’ Анте Ребіч
90+2’ Давіде Калабрія
 
Такехіро Тамеясу 44’
10’ Алексіс Салемакерс
24’ Хакан Чалханоглу
44’ Такехіро Тамеясу
49’ Ісмаель Беннасер
57’ Анте Ребіч
90+2’ Давіде Калабрія

"Россонері" відзначилися двічі ще у першій половині тайму. Особливо курйозним вийшов другий гол – голкіпер Болоньї невдало вибив м'яч, що у підсумку вилилося у забитий гол Чалханоглу. До перерви гості скоротили відставання в рахунку завдяки красивому удару в дев'ятку, але надалі забивав лише Мілан.

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Голи Беннасера, Ребіча та Калабрії дозволили підопічним Піолі святкувати впевнену перемогу. 5:1 – Мілан набрав 56 очок і обійшов Наполі, який, щоправда, свій поєдинок 34-го туру ще не зіграв. Вдала серія дозволила "россонері" піднятися у єврокубкову зону. Болонья залишилася в середині турнірної таблиці.

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07:00
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Теги
Відеоновини Італія Мілан Мілан Мілан - Болонья Болонья Болонья
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