Помилка голкіпера та шикарний гол в дев'ятку у відеоогляді матчу Мілан – Болонья – 5:1

Мілан на Сан-Сіро розтрощив Болонью в 34-му турі Серії А (5:1). Дивіться відео голів та огляд поєдинку Мілан – Болонья.

"Россонері" відзначилися двічі ще у першій половині тайму. Особливо курйозним вийшов другий гол – голкіпер Болоньї невдало вибив м'яч, що у підсумку вилилося у забитий гол Чалханоглу. До перерви гості скоротили відставання в рахунку завдяки красивому удару в дев'ятку, але надалі забивав лише Мілан.

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Голи Беннасера, Ребіча та Калабрії дозволили підопічним Піолі святкувати впевнену перемогу. 5:1 – Мілан набрав 56 очок і обійшов Наполі, який, щоправда, свій поєдинок 34-го туру ще не зіграв. Вдала серія дозволила "россонері" піднятися у єврокубкову зону. Болонья залишилася в середині турнірної таблиці.