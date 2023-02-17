Байєр на своєму полі у плей-офф Ліги Європи приймав Монако. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Німецький клуб швидко пропустив на початку зустрічі. Пресинг Емболо змусив помилитися голкіпера Байєра Лукаша Градецкі. На 9 хвилині рахунок був вже на користь Монако. Відігратися німці змогли тільки на початку другої половини гри. На 48 хвилині зрівняв рахунок в матчі Діабі, через 11 хвилин Байєр вивів вперед Вірц.

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Пропущений гол змусив Клемана випустити на поле Бен-Йеддера, який додав гостроти атакам монегасків. Д’ятта на 74 хвилині відзначився з передачі свого капітана. Крапку в матчі поставив центральний захисник Монако Аксель Дісасі, який забив свій гол вже у доданий час.

Нагадаємо, що матч-відповідь між Монако та Байєром відбудеться 23 лютого. Початок матчу о 19:45 за київським часом.

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