Помилка екс-партнера Довбика потіснила українця з п'ятого місця – результати матчів Ліги 1
У неділю, 30 березня, відбулися матчі 27-го туру чемпіонату Франції. Читайте результати на "Футбол 24".
Чемпіонат Франції, 27-й тур
Тулуза – Брест – 2:4
Голи: Сьєрро, 65, Кінг, 78 – Бурго, 22, Перейра, 26, Думбія, 62, Камара, 90
Анже – Ренн – 0:3
Голи: Калімуендо, 13, 90+5, Коне, 70
Осер – Монпельє – 1:0
Гол: Айє, 82
Гавр – Нант – 3:2
Голи: Туре, 13 (з пенальті), 27 (з пенальті), Пембеле – Соу, 23, Сімон, 48
Лілль – Ланс – 1:0
Гол: Фернандес-Пардо, 19
Лілль забив Лансу єдиний м'яч завдяки грубій помилці екс-воротаря Роми Метью Раяна, який провів за "джаллороссі" в цьому сезоні лише один матч, та й той – у Кубку Італії. Коли Ланс підписував австралійця, очікувалося, що той стане надійною опорою "криваво-золотих", але у реальності все виявилося не настільки чудово. Отримавши звичайний пас від Антоніо, воротар заплутався і замість того, щоб винести снаряд у поле, втратив найголовніший елемент гри – Фернандес-Пардо не міг не скористатися таким подарунком.
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Тепер Лілль забивав у кожному з 39 домашніх матчів Ліги 1, як і з 1955 по 1959-й рік. Рекорд команди – 40 матчів поспіль у період з 1947 по 1950 рік. Завдяки цій перемозі "доги" обігнали Страсбур Едуарда Соболя і вийшли на п'яте місце в турнірній таблиці Ліги 1.
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