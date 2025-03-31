Чемпіонат Франції, 27-й тур

Тулуза – Брест – 2:4

Голи: Сьєрро, 65, Кінг, 78 – Бурго, 22, Перейра, 26, Думбія, 62, Камара, 90

Анже – Ренн – 0:3

Голи: Калімуендо, 13, 90+5, Коне, 70

Осер – Монпельє – 1:0

Гол: Айє, 82

Гавр – Нант – 3:2

Голи: Туре, 13 (з пенальті), 27 (з пенальті), Пембеле – Соу, 23, Сімон, 48

Лілль – Ланс – 1:0

Гол: Фернандес-Пардо, 19

Лілль забив Лансу єдиний м'яч завдяки грубій помилці екс-воротаря Роми Метью Раяна, який провів за "джаллороссі" в цьому сезоні лише один матч, та й той – у Кубку Італії. Коли Ланс підписував австралійця, очікувалося, що той стане надійною опорою "криваво-золотих", але у реальності все виявилося не настільки чудово. Отримавши звичайний пас від Антоніо, воротар заплутався і замість того, щоб винести снаряд у поле, втратив найголовніший елемент гри – Фернандес-Пардо не міг не скористатися таким подарунком.

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Тепер Лілль забивав у кожному з 39 домашніх матчів Ліги 1, як і з 1955 по 1959-й рік. Рекорд команди – 40 матчів поспіль у період з 1947 по 1950 рік. Завдяки цій перемозі "доги" обігнали Страсбур Едуарда Соболя і вийшли на п'яте місце в турнірній таблиці Ліги 1.

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