Манчестер Юнайтед продовжує боротьбу за зону Ліги чемпіонів. Команді Тен Хага була необхідна перемога, щоб відірватися від Ліверпуля, а також вони мали змогу наздогнати Ньюкасл у турнірній таблиці. З цими завданнями манкуніанці не впоралися. Де Хеа в простій ситуації помилився, що призвело до гола Вест Хема. Оговтатися гості не змогли і зазнали другої поразки поспіль.

МЮ через фейл Де Хеа та беззубу атаку програв Вест Хему – повернення в Лігу чемпіонів під загрозою

Манчестер Юнайтед залишається на четвертій сходинці у турнірній таблиці АПЛ з 63 балами. Вест Хем посідає 15 місце, маючи у своєму активі 37 очок.