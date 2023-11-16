Ета стала помічницею Марко Гроте, який був призначений тимчасовим наставником Берліна. Про це інформує офіційний сайт Бундесліги. Згідно з джерелом, тим самим жінка вперше обійняла посаду помічниці головного тренера в історії чоловічого елітного німецького дивізіону.

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Раніше дует Гроте-Ета курирував молодіжну команду Уніона U-19. Під керівництвом двох фахівців берлінці виступають у Юнацькій Лізі УЄФА.

Раніше Ета була футболісткою, вона вигравала жіночу Лігу чемпіонів у складі Турбіне і тричі ставала чемпіоном Бундесліги. Марі-Луїза грала на позиції опорного півзахисника.

Свій наступний матч Уніон зіграє 25 листопада проти Аугсбурга на своєму полі.

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