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Помічник Реброва Босх: Українці не будуть грати за Ференцварош лише через свою національність

16:01 391 Читать на русском
Помічник Реброва Босх: Українці не будуть грати за Ференцварош лише через свою національність
Альберто Босх / фото ФК Ференцварош

Помічник головного тренера Ференцвароша Сергія Реброва Альберто Босх розповів про адаптацію українських гравців в угорському чемпіонаті.

"Думаю, що українцям дуже комфортно тут. По-перше, їх в команді троє. Вони можуть спілкуватися з головним тренером своєю мовою. Я теж розмовляю російською. Ми можемо пояснити їм якісь тактичні моменти на тренуваннях або в грі.

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У хлопців різна ситуація. Ігор прийшов раніше, Алекс і Данило – пізніше. Хтось адаптувався швидше, а комусь потрібно більше часу. Але процес триває.

Хлопці не гратимуть лише тому, що вони українці. Питання в тому, як ти працюєш. І це потрібно доводити постійно. Ніхто не буде брати до уваги, що ти добре зіграв два тижні тому або забив красивий м'яч в минулому місяці. В команді є конкуренція і треба працювати, щоб її виграти", – розповів Босх в інтерв'ю Tribuna.

У складі Ференцвароша виступають Олександр Зубков, Данило Ігнатенко та Ігор Харатін.

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