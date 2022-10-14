Помічник Юліана Нагельсманна у Баварії Діно Топмеллер відмовився стати повноцінним головним тренером клубу Бундесліги. Як повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг, Топмеллер отримав пропозиції відразу від кількох клубів. Одним із них був Штутгарт.

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Згідно з джерелом, Топмеллера дуже цінують у Баварії, він популярний серед недосвідчених молодих гравців – таких як Матіс Тель і Джамал Мусіала.

Раніше Штутгарт звільнив з посади головного тренера Пеллегріно Матараццо. Bild повідомляв, що керівництво "швабів" розглядає серед кандидатів на посаду головного тренера таких фахівців, як Доменіко Тедеско, Аді Хюттер, Себастьян Хенесс, Херардо Сеоане та Петер Бос.

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