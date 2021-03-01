На 82-му році життя обірвалось Лариси Федорівни Ковалець, матері відомого тренера Сергія Ковальця та бабусі хавбека Олександрії Кирила Ковальця, повідомляє Footboom.

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Жінку поховали в селі Мітинці, що в 10 кілометрах від міста Красилова Хмельницької області. Окрім Сергія Ковальця, Лариса Федорівна виховала ще двох синів, які працювали дитячими тренерами.

Додамо, що Ковалець за свою ігрову встиг стати чемпіоном СРСР у складі Динамо, а в статусі тренера очолював цілу низку українських та зарубіжних клубів та встиг попрацювати на чолі молодіжної збірної України. Останнім місцем роботи фахівця став одеський Чорноморець.

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