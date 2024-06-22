Селесте Арантес, матері бразильця, був 101 рік. Вона померла в лікарні, до якої потрапила вісім днів тому.

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Останні п'ять років жінка перебувала у вегетативному стані, зазначає The Associated Press. Вона не була проінформована про смерть її сина в грудні 2022 року.

"У неї була надихаюча історія життя довжиною в 101 рік. Чорношкіра жінка, яка поставала перед нескінченними труднощами в житті заради блага своєї сім'ї", – зазначили в Сантосі, за який тривалий час грав Пеле.

Нагадаємо, що Король футболу помер в грудні 2022 року у віці 82 років після тривалої боротьби з раком.

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