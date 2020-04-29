Помер знаменитий фанат ПСЖ – клуб та Мбаппе висловили свої співчуття

Чинний чемпіон Франції оголосив про смерть одного зі своїх найвідоміших прихильників.

ПСЖ повідомив про смерть Джеймса – фаната команди, який у 2016 році відіграв вагому роль у зближенні клубу та ультрас. Він пішов із життя після тривалої хвороби, інформує офіційний сайт парижан.

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Попри серйозні проблеми зі здоров'ям Джеймс відвідав матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Борусія Д – ПСЖ та підтримував свою улюблену команду.

"Він залишив трьох дітей, сестру, сім'ю, своїх численних друзів на трибунах. Та велику порожнечу серед паризьких уболівальників. Джеймсе, твій клуб завжди пам'ятатиме про тебе", – йдеться у заяві ПСЖ.

Кіліан Мбаппе у Twitter відреагував на смерть фаната та висловив співчуття його сім'ї.

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