Помер воротар, який пропустив історичний гол від Пеле

Відійшов у вічність голкіпер, якому Пеле забив свій тисячний гол у кар'єрі.

Аргентинський воротар Едгардо Андрада помер у віці 80 років, повідомляє A Bola. Андрада провів понад чотириста ігор за Росаріо Сентраль, викликався у збірну Аргентини, але головним чином він став відомим після пропущеного голу від Пеле, який став для бразильця ювілейним – тисячним.

Мессі залишилось 50 голів, щоб повторити космічний рекорд Пеле

19 листопада 1969 року на стадіоні Маракана Пеле з пенальті забив м'яч у ворота Васко да Гами, які захищав саме Андрада.

1000-й гол Пеле забив в 909-му матчі, йому було 29 років. За всю кар'єру в активі бразильця 1281 гол в 1363-х іграх. Пеле 90 разів забивав по 3 голи за гру, 30 разів – по 4 голи, 4 рази – по 5 голів і одного разу – 8 голів.