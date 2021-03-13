Сьогодні, 13 березня, не стало екс-футболіста донецького Шахтаря Ростислава Багдасарова, повідомляє ПРОФУТБОЛ Digital на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Швидше за все, причиною смерті стали проблеми з серцем. Саме через них йому довелось повісити бутси на цвях у 2017-му у віці 24 років.

Багдасаров – вихованець Шахтаря. Саме у таборі "гірників" він і розпочав професіональну кар'єру у 2010 році. Виступав переважно за Шахтар-3. У 2015 році перейшов у Колос, звідки за півроку перебрався у кам'янську Сталь. Останньою командою Ростислава був ковалівський Колос, який він покинув у 2017 році.

Мав гравець і досвід виступів за збірні України різних вікових груп (U-16, U-17 та U-18).

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