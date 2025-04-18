У доволі юному віці перестало битись серце колишньому гравцеві Манчестер Юнайтед, Рочдейла та низки інших англійських клубів Джо Томпсона.

Манчестер Юнайтед у соцмережах повідомив про смерть 36-річного Джо Томпсона, який є вихованцем клубу. У екс-футболіста минулої весни вже втретє діагностували рак, а саме лімфому четвертої стадії.

Помер тренер, який тричі приводив Реал до чемпіонства

"Людина, яка уособлювала цінності нашого клубу. Із сумом повідомляємо, що Джо Томпсон пішов із життя. Тепла, відкрита людина, з юних років глибоко пов'язана з нашим клубом – наші думки з сім'єю і друзями Джо в цей важкий час", – йдеться у повідомленні клубу.

Варто зазначити, що Джо Томпсон є вихованцем МЮ, однак за основну команду не грав. Також він встиг пограти за Рочдейл, Транмер Роверс, Бері, Рексам, Саутпорт та Карлайл Юнайтед.

A man who epitomised our club's values ️



We are saddened to share that Joe Thompson has passed away.



A warm personality who had a deep connection with our club from a young age, our thoughts are with Joe's family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/40ddQpyRTi — Manchester United (@ManUtd) April 18, 2025

МЮ створив камбек року, забивши тричі за 7 хвилин і прорвавшись у півфінал ЛЄ, Тоттенхем, Лаціо й Атлетік теж в 1/2