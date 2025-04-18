Помер вихованець Манчестер Юнайтед – йому було лише 36 років
У доволі юному віці перестало битись серце колишньому гравцеві Манчестер Юнайтед, Рочдейла та низки інших англійських клубів Джо Томпсона.
Манчестер Юнайтед у соцмережах повідомив про смерть 36-річного Джо Томпсона, який є вихованцем клубу. У екс-футболіста минулої весни вже втретє діагностували рак, а саме лімфому четвертої стадії.
Помер тренер, який тричі приводив Реал до чемпіонства
"Людина, яка уособлювала цінності нашого клубу. Із сумом повідомляємо, що Джо Томпсон пішов із життя. Тепла, відкрита людина, з юних років глибоко пов'язана з нашим клубом – наші думки з сім'єю і друзями Джо в цей важкий час", – йдеться у повідомленні клубу.
Варто зазначити, що Джо Томпсон є вихованцем МЮ, однак за основну команду не грав. Також він встиг пограти за Рочдейл, Транмер Роверс, Бері, Рексам, Саутпорт та Карлайл Юнайтед.
МЮ створив камбек року, забивши тричі за 7 хвилин і прорвавшись у півфінал ЛЄ, Тоттенхем, Лаціо й Атлетік теж в 1/2