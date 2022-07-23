Не стало вихованця Карпат Павла Кириченка, який боронив наші землі від російських окупантів.

Сумну новину повідомила Львівська асоціація футболу у своєму Facebook. Життя колишнього футболіста обірвалось на 28-му році життя.

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Він боронив Україну від росіян, проте не повідомляється, у якому саме регіоні. Свого часу він виховувався в академії Карпат та грав за юнацьку команду Куликова.

Зазначимо, що триває вже 150-й день війни, яку росіяни розпочали проти України. Їх вже давно вибили з північної частини нашої країни. ЗСУ ж намагаються вибити рашистів з окупованих територій.

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