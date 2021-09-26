У ніч на 26 вересня у віці 55 років помер вихованець київського Динамо і екс-гравець Шахтаря Сергій Герасимець, повідомляє офіційний сайт Зеніта.

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Герасимець – вихованець школи Юний динамівець (Київ). У київське Динамо потрапив за Лобановського, але гравцем "дубля" став, коли команду очолив Юрій Морозов. Після двох років у резервному складі був переведений в дочірню команду Рось (Ірпінь). У 1986 році Герасимець перейшов у донецький Шахтар, за який провів 50 матчів і забив 4 голи.

За свою кар'єру встиг пограти також за мінські Динамо і Торпедо-МАЗ, ізраїльський Бней-Єгуда, російські Балтику, Зеніт і литовський Каунас. За національну збірну Білорусі провів 25 матчів, в яких забив 7 голів. Після завершення кар'єри гравця працював тренером у російських, казахських і вірменському клубах.

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