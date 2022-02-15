Про сумну звістку повідомив головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков у своєму Telegram-каналі.

Помер легендарний масажист та фізіотерапевт Динамо – він працював у клубі з 80-х років

"Помер Євген Панкратов. Майже в день народження… 60 років. Світла пам'ять. Талановита була людина. Понад двадцять років разом відпрацювали... Невіддільний від "Футболу", мені здається", – зазначив Франков.

Додамо, що причини смерті Панкратова невідомі. Журналіст відомий тривалою роботою у журналі "Футбол", якому віддав більше 20 років.

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