У віці 76 років перестало битись серце колишнього тренера з Франківської області Юрія Шайкіна, повідомляє сторінка Ветерани футболу Прикарпаття у Facebook.

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Причиною став геморагічний інсульт, із яким його доставили до центральної лікарні у важкому стані. Лікарі відчайдушно боролись за життя Шайкіна.

Зазначимо, що Юрій Семенович свого часу став одним із найкращих дитячих тренерів країни. Серед найвідоміших його вихованців Ярослав Думанський, Валентин Москвин і брати Юрченки.

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