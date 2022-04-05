Сумну звістку повідомила прес-служба медіагрупи "Україна": "Понад 20 років він був спортивним журналістом. Без перебільшень – одним з найкращих в країні. Тисячі унікальних репортажів й інтерв’ю в газетах і на сайтах, які можна перечитувати й зараз, бо в них завжди було життя, а з ним – азарт, гумор і креатив. Таким був і Руслан: живим, ерудованим з неймовірним почуттям гумору.

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З кінця 2020-го він працював у креативній команді сайту "Сегодня". Він був "фантазістою" команди (є такий термін у футболі, який він обожнював і знав досконало). 3-го квітня Руслану виповнилось 47 років. З ранку боліло серце, але він нікому нічого не казав. Бо завжди був таким: не просив і не скаржився. Відпрацював вечірню зміну. А в ніч на 4-те помер".

До слова, одним із попередніх місць роботи Руслана Меженського був і наш сайт. Почитати його матеріали на "Футбол 24" можна у персональному блозі за цим посиланням.

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