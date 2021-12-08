Колишній гравець Зорі та екс-тренер Закарпаття й низки інших клубів Ігор Гамула пішов з життя, повідомляє офіційний сайт Ростова.

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Гамула розпочав тренерську кар'єру у 1992 році у Таврії. Працював у латвійських Даугаві та Дінабурзі, а в Україні очолював Закарпаття. У 2011 році він опинився у Ростові, де надалі тренував молодіжку, а у 2014 році став головним тренером першої команди. У 2017-му залишив клуб, але потім провів там ще два роки на посаді селекціонера.

Останнім клубом Гамули був аматорський Геракліон, який грає у чемпіонаті Москви.

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