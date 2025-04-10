Лео Бенхаккер помер у віці 82 років, інформує VI. Він працював тренером у Фейєнорді, Аяксі, Сарагосі, Реалі, збірній Нідерландів, збірній Саудівської Аравії, збірній Польщі та низці клубів середньої руки.

Помер партнер Пеле по збірній Бразилії – він грав на ЧС-1966 без рукавичок

Найбільшим досягненням у його кар'єрі стали три чемпіонства з Реалом (1987, 1988, 1989). Він також виграв Кубок Іспанії і ставав чемпіоном Нідерландів як з Фейєнордом, так і з Аяксом. Сам Бенхаккер вважав чемпіонський титул із Фейєнордом (1999) найяскравішою подією у своїй кар'єрі.

Бенхаккер був дуже красномовний і вів колонки у футбольних газетах.

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