Помер тренер, який тричі приводив Реал до чемпіонства
Лео Бенхаккер помер у віці 82 років, інформує VI. Він працював тренером у Фейєнорді, Аяксі, Сарагосі, Реалі, збірній Нідерландів, збірній Саудівської Аравії, збірній Польщі та низці клубів середньої руки.
Помер партнер Пеле по збірній Бразилії – він грав на ЧС-1966 без рукавичок
Найбільшим досягненням у його кар'єрі стали три чемпіонства з Реалом (1987, 1988, 1989). Він також виграв Кубок Іспанії і ставав чемпіоном Нідерландів як з Фейєнордом, так і з Аяксом. Сам Бенхаккер вважав чемпіонський титул із Фейєнордом (1999) найяскравішою подією у своїй кар'єрі.
Бенхаккер був дуже красномовний і вів колонки у футбольних газетах.
"Мої м’язи були мертвими": створив унікальний фінт, пережив зраду від Реала і підвів Мілан – маестро Фернандо Редондо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter