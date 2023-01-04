Співвласник "молотків" відійшов у вічність вранці 4 січня після нетривалої хвороби, повідомляє офіційний сайт Вест Хема.

Пеле помер – Король футболу роками боровся зі страшною хворобою

Голд був прихильником лондонців з дитинства, грав у юнацьких (від 13 до 16 років) та молодіжних командах клубу. З футболом не склалось, але Девід став успішним бізнесменом. До 2009 року він був керівником Бірмінгема.

За рік Голд і Девід Салліван придбали по 50% акцій Вест Хема. Функції співвласника бізнесмен виконував до останнього дня свого життя.

Згідно з даними Sunday Times Rich List, у 2020 році статки Девіда Голда та його сім'ї становили 460 мільйонів фунтів стерлінгів.