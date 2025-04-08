Скаут Ауреліу Перейра, який відкрив таких гравців, як Паулу Футре, Кріштіану Роналду і Луїш Фігу, протягом десятиліть очолював молодіжну систему Спортінга. Він помер у вівторок, 8 квітня, у віці 77 років.

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Перейра розпочав кар'єру в Спортінгу як гравець, після чого перебрався до Бенфіки. У стан "левів" він повернувся в статусі тренера молодіжних команд і займався цією роботою цілих 20 років. У 1988 році він створив і очолив відділ з підбору та розвитку талантів у Спортінгу, де і відкрив таких гравців, як Фігу і Роналду. Також його "відкриттями" є Паулу Футре, Сімау Саброза та Рікарду Куарежма.

"Один із найвидатніших символів світового футболу покинув нас, але його спадщина житиме вічно. Я ніколи не перестану бути вдячним за все, що ви зробили для мене і багатьох інших гравців. Прощавайте, містере Ауреліо, дякую вам за все. Спочивайте з миром", – написав Роналду в соцмережах, дізнавшись про смерть Ауреліу.

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