"Жахливі новини. Помер Сергій Морозов. Співчуття рідним і близьким", – написав у Facebook директор телеканалів "Футбол" Олександра Денисов.

Помер легенда Динамо та Карпат Анатолій Сучков

Морозов народився у Києві і був у молодіжній структурі Динамо, однак за першу команду так і не зіграв. Головними клубами у кар'єрі атакувального півзахисника стали московський ЦСКА і тоді ще ворошиловградська Зоря. Морозов був у складі легендарної команди, яка виграла чемпіонат СРСР-1972.

Упродовж тренерської кар'єри Сергій Юрійович попрацював з низкою українських клубів (ЦСКА Київ, Нива В, Прикарпаття, Ворскла, Борисфен), також спробував себе в Китаї і Туркменістані. З 2008 року працював експертом на телеканалах "Футбол".

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