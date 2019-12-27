toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Помер сенсаційний чемпіон Німеччини Карімов

11:24 2207 Читать на русском
Помер сенсаційний чемпіон Німеччини Карімов
Сєргєй Карімов / dpa

Колишній оборонець німецьких Вольфсбурга, Дуйсбурга та збірної Казахстану Сєргєй Карімов пішов із життя у віці 33 років.

На 34-му році життя не стало колишнього гравця Вольфсбурга, повідомляє офіційний твіттер клубу.

Помер чемпіон світу в складі збірної Англії та легенда Вест Хема Мартін Пітерс

Карімов перебував у структурі "вовків" у 2000-2011 рр., виступаючи переважно за дубль команди. Проте, в його колекції трофеїв є сенсаційне чемпіонство з Вольфсбургом у сезоні 2008/09. Рідний клуб уродженця казахської Сарані висловив співчуття рідним і близьким Карімова через втрату.

До слова, в 2010 році Сєргєй Карімов провів єдиний у кар'єрі матч у складі збірної Казахстану.

blog_ava
Лестер – Ліверпуль – 0:4 – відео голів та огляд матчу
00:14
2981
Теги
Німеччина Смерті футболістів Сєрґєй Карімов Сєрґєй Карімов Вольфсбург Вольфсбург
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
51
хв
Вулверхемптон
21:45
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук