Помер сенсаційний чемпіон Німеччини Карімов

Колишній оборонець німецьких Вольфсбурга, Дуйсбурга та збірної Казахстану Сєргєй Карімов пішов із життя у віці 33 років.

На 34-му році життя не стало колишнього гравця Вольфсбурга, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Карімов перебував у структурі "вовків" у 2000-2011 рр., виступаючи переважно за дубль команди. Проте, в його колекції трофеїв є сенсаційне чемпіонство з Вольфсбургом у сезоні 2008/09. Рідний клуб уродженця казахської Сарані висловив співчуття рідним і близьким Карімова через втрату.

До слова, в 2010 році Сєргєй Карімов провів єдиний у кар'єрі матч у складі збірної Казахстану.