Помер Роб Ренсенбрінк – легенда збірної Нідерландів, якого називали "Другим Кройфом"

Сумні новини прийшли з Нідерландів. У віці 72-х років помер Роб Ренсенбрінк – один з найкращих футболістів в історії національної команди.

24 січня пішов з життя колишній атакувальний хавбек збірної Нідерландів Роб Ренсенбрінк. Йому було 72 роки. Причина смерті – хвороба м'язів, якою він страждав з 2012 року, інформує офіційний сайт Футбольного союзу Нідерландів.

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Роба Ренсенбрінка називали "Другим Кройфом". У складі збірної Нідерландів він забив 1000-й гол в історії чемпіонатів світу, двічі ставав срібним призером Мундіалю (в 1974 та 1978 роках). Всього за національну команду він провів 46 матчів та забив 14 голів.

На клубному рівні Ренсенбрінк відомий за виступами у Брюгге та Андерлехті. Посів друге місце у голосуванні за "Золотий м'яч"-1976 та третю позицію у 1978 році.

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