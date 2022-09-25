Помер переможець Кубка чемпіонів у складі Мілана
20:12 - Читать на русском
Сумна звістка надійшла з Італії – обірвалось життя колишнього гравця Мілана та Лаціо Джуліано Фортунато.
На 83-му році життя не стало легенди Мілана та Лаціо Джуліано Фортунато, повідомляє офіційний сайт Лаціо.
Екс-капітан збірної Швейцарії помер від раку – йому було лише 34 роки
Нападник розпочав свою кар'єру в 1957 році у складі Про Горіції, також пограв за Трієстіну, Ланероссі Віченцу, Мілан та Лаціо. Останнім клубом став Лечче, де він і завершив кар'єру в 1974 році.
Зауважимо, що в складі Мілана Фортунато вигравав Кубок чемпіонів 1962/63 та Кубок Італії, а з Лаціо перемагав у Серії B і Кубку Альп.
"Людина без недоліків": Сергій Баланчук у спогадах
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter