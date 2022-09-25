Сумна звістка надійшла з Італії – обірвалось життя колишнього гравця Мілана та Лаціо Джуліано Фортунато.

На 83-му році життя не стало легенди Мілана та Лаціо Джуліано Фортунато, повідомляє офіційний сайт Лаціо.

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Нападник розпочав свою кар'єру в 1957 році у складі Про Горіції, також пограв за Трієстіну, Ланероссі Віченцу, Мілан та Лаціо. Останнім клубом став Лечче, де він і завершив кар'єру в 1974 році.

Зауважимо, що в складі Мілана Фортунато вигравав Кубок чемпіонів 1962/63 та Кубок Італії, а з Лаціо перемагав у Серії B і Кубку Альп.

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