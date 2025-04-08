Помер партнер Пеле по збірній Бразилії – він грав на ЧС-1966 без рукавичок
8 квітня 21:32 - Читать на русском
Бразильський воротар Манга помер у віці 87 років у Ріо-де-Жанейро.
Бразильський футбол сумує за Мангою. Він помер у вівторок у Ріо-де-Жанейро у віці 87 років у лікарні Барра-да-Тіжука. Цю сумну звістку підтвердив Ботафого – клуб, кольори якого Манга захищав з 1959 по 1968 рік.
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Також легендарний воротар встиг пограти за Спорт, Насьональ, Інтернасьональ, Операріо, Корібіу, Греміо і Барселону Гуаякіль.
На чемпіонаті світу 1966 року Манга був основним воротарем збірної Бразилії. Він грав без рукавичок через криві пальці.
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