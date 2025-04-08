Бразильський воротар Манга помер у віці 87 років у Ріо-де-Жанейро.

Бразильський футбол сумує за Мангою. Він помер у вівторок у Ріо-де-Жанейро у віці 87 років у лікарні Барра-да-Тіжука. Цю сумну звістку підтвердив Ботафого – клуб, кольори якого Манга захищав з 1959 по 1968 рік.

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Також легендарний воротар встиг пограти за Спорт, Насьональ, Інтернасьональ, Операріо, Корібіу, Греміо і Барселону Гуаякіль.

На чемпіонаті світу 1966 року Манга був основним воротарем збірної Бразилії. Він грав без рукавичок через криві пальці.

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