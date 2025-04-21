У віці 88 років з життя пішов Папа Римський Франциск.

Ватикан офіційно повідомив, що Папа Римський Франциск помер 21 квітня після важких проблем зі здоров'ям, з якими він боровся в останні роки.

Помер легендарний Уго Гатті – він грав з Марадоною, двічі брав Копа Лібертадорес і встановив рекорд за кількістю матчів

Хорхе Маріо Бергольйо, як його звали до обрання Папою Римським, був відомим фанатом аргентинського Сан-Лоренцо, колекціонував футболки футболістів, зокрема Мессі, Рональдіньо та Дані Алвеса. Також Франциск славився дружбою з Дієго Марадоною.

Щоправда, в останні роки життя легендарний футболіст розсварився з понтифіком і активно критикував Ватикан за розкіш, корупцію і небажання боротися з бідністю.

"Я познайомився з Дієго Марадоною у 2014 році. На полі він був поетом. Великий чемпіон, який тішив мільйони людей як в Аргентині, так і в Неаполі. При цьому він був дуже вразливим. Коли повідомили про смерть Марадони, я помолився за нього і послав сім'ї вервицю зі словами втіхи. Ніколи не забуду день, коли дізнався, що Аргентина виграла чемпіонат світу завдяки виступам Марадони", – згадував у 2021 році Папа Франциск в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Додамо, що Серія А офіційно повідомила, що перенесе матчі 21 квітня у зв'язку зі смертю понтифіка.

Following the passing of His Holiness, Lega Nazionale Professionisti Serie A can confirm that today's league games in Serie A and Primavera 1 have been postponed. The date of the rearranged fixtures will be announced in due course. — Lega Serie A (@SerieA_EN) April 21, 2025

Золоті 90-ті: жінка, якій зраджував Марадона, невідомий Лобановський, свинець у груди після Кубка світу і ще 27 фото