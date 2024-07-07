У неділю, 7 липня, перестало битися серце Джеффа Вайтфута, крайнього півзахисника з великого Манчестер Юнайтед Метта Басбі 1950-х років. Про це інформує The Telegraph.

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Джефф покинув Олд Траффорд до мюнхенської катастрофи і виграв Кубок Англії з Ноттінгем Форест. Поряд із Вілфом МакГіннесом його часто називали "останнім із малюків Басбі". Вайтфут дебютував за "червоних дияволів" у віці 16 років і 105 днів і став на той момент наймолодшим дебютантом в історії клубу.

Джефф покинув МЮ до мюнхенської авіакатастрофи, яка сталася 6 лютого 1958 року. У ній загинула велика частина команди.

Зрештою Вайтфут став легендою Ноттінгем Форест, провівши за "лісників" понад 250 матчів і вигравши з ними Кубок Англії 1959 року. Він завершив кар'єру 1967 року.

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