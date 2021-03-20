Екс-капітан Лідса помер у віці 74 років після тривалої хвороби, повідомляє офіційний сайт клубу. Лорімер протягом останнього місяця перебував у шпиталі.

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"Внесок Пітера в Лідс Юнайтед ніколи не буде забутий, і його смерть залишає величезну прогалину в сім'ї клубу. Лорімер завжди залишатиметься іконою, і його спадщина на Елланд-роуд буде жити далі. Наші думки з дружиною Пітера Сью та рештою його родини в цей непростий час", – йдеться у повідомленні клубу.

Шотландець є найкращим бомбардиром в історії клубу, наколотивши 238 голів у 735 зустрічах з 1962 по 1979 роки і з 1983 по 1985 роки. Лорімер у складі Лідса вигравав Кубок Ліги (1968 рік), чемпіонат Англії (1969 та 1974 роки), Суперкубок країни (1969 рік) та Кубок Англії (1972 рік).

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