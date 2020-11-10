Серце легенди іспанського футболу перестало битися у віці 73 років. Сумну звістку повідомив Реал на своєму офіційному сайті.

Помер екс-тренер Барселони Слот – він працював у команді легендарного Кройфа

"Клуб, президент і рада директорів Реала глибоко засмучені смертю Хуана Круса Соля, гравця, який захищав наші кольори з 1975 по 1980 рік", – йдеться у повідомленні прес-служби мадридців.

Додамо, що усю свою ігрову кар'єру Хуан Соль провів, виступаючи лише за два клуби – Валенсію та мадридський Реал. Захисник 5 разів вигравав чемпіонат Іспанії та ще двічі національний Кубок. Також Соль має у своєму активі тріумф у Кубку володарів кубків та Суперкубку УЄФА. Провів 28 матчів за збірну Іспанії і забив один гол.

"Він зателефонував мені за 2 дні до смерті": Сергій Ателькін у спогадах трьох товаришів – Шахтар, Європа і син-бомбардир