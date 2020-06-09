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Помер легендарний захисник Манчестер Юнайтед, який вигравав перший для "дияволів" Кубок чемпіонів

08:25 356 Читать на русском
Помер легендарний захисник Манчестер Юнайтед, який вигравав перший для "дияволів" Кубок чемпіонів
Тоні Данн / REX

Переможець Ліги чемпіонів у складі Манчестер Юнайтед Тоні Данн відійшов у небуття.

Колишній лівий захисник Манчестер Юнайтед Тоні Данн помер у віці 78 років, повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів".

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Ірландець виступав під керівництвом великого Метта Басбі з 1960 по 1973 роки, допомігши виграти Кубок Англії 1963 року, чемпіонські трофеї 1965 та 1967 років, а також Кубок чемпіонів 1968 року у фіналі проти Бенфіки, який став першим в історії манкуніанського клубу.

Зазначимо, що Данн входить до топ-10 гравців із найбільшою кількістю матчів за Манчестер Юнайтед – в активі ірландця 535 поєдинків.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Смерті футболістів
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